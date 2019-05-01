فيلق القدس والاسلحة الفتاكة واستهداف المملكة .. الكشف عن علاقة الحوثيين ومعلومات خطيرة تهم السعودية والامارات

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت الخارجية الأمريكية، امس الجمعة 1 نوفمبر2019، أن قوات فيلق القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، زودت مليشيات الحوثي في اليمن بأسلحة وصفتها بـ"الفتاكة" التي تم استخدامها في ضرب السعودية.

وقالت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الإرهاب إن إيران استخدمت قوات فيلق القدس، لدعم حلفائها في الخارج، وتوفير غطاء لعمليات استخباراتية، تساعد في خلق عدم استقرار في الشرق الأوسط.

وتابعت قائلة "استغلت قوات الحرس الثوري الإيراني وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان، حالة الفراغ الأمني في اليمن، لتقديم دعم هائل إلى الحوثيين، وهو ما وسع نفوذ الحرس الثوري الإيراني في اليمن".

وأوضح "وفر الحرس الثوري الإيراني أسلحة فتاكة، استخدمها الحوثيون في استهداف مواقع مدنية في السعودية والإمارات".

وأشار التقرير إلى أن حزب الله قدم أيضا دعما كبيرا للحوثيين، خاصة في مجال تطوير الطائرات المسيرة أو الصواريخ الباليستية.

وبين التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال عاجزة عن تطبيع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتمويل الإرهاب .

* معلومات عن فيلق القدس

فيلق القدس أو قوة القدس (بالفارسية: نيروي قدس) أو سپاه قدس) هي وحدة قوات خاصة للحرس الثوري الإيراني، ومسؤولة عن عمليات خارج الحدود الإقليمية.

المسؤول الأول لفيلق القدس هو المرشد الأعلى خامنئي.

وقائدُها الحالي هو قاسم سليماني، ونائبه هو اسماعيل قاآني.

وتُعتبر المعلومات عن الفِرقة قليلة، حيث قُدِر عدد أفراده بـ 18,000 جندي سنة 2007.