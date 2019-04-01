بعد التصعيد والقطيعة .. هادي وجها لوجه مع محمد بن زايد لأول مرة

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلن مسئولون يمنيون وسعوديون عن موعد التوقيع على اتفاق الرياض المرتقب وكشفوا عن ابرز من سيحضر .

وفي حين اعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، مساء الجمعة إن مراسيم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض بين الحكومة وما يسمى الانتقالي المدعوم إماراتيا، سيتم يوم الثلاثاء القادم برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ، كشف السفير السعودي عن ابرز الحاضرين.

وقال آل جابر في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها "مأرب برس" ان مراسيم توقيع اتفاق الرياض ستتم بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد.

وأكد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد ال جابر ا بأن مراسم توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي ستكون يوم الثلاثاء القادم.

وهي المرة الاولى التي سيلتقي فيها الرئيس هادي مع محمد بن زايد منذ التصعيد الاخير للامارات وما تلاه من انقلاب الانتقالي في اغسطس ثم قصف الطيران الاماراتي قوات الجيش عند مداخل عدن والبيان الذي اصدره هادي عقب ذلك واتهام الامارات رسميا بدعم الانقلابيين في عدن .

ال جابر قال «نثمن دور فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في التوصل ل ‎#اتفاق_الرياض وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه ونبذ الفرقة وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية».

اما الإرياني فاوضح ، أن التوقيع سيتم بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادات الدولة والحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والأشقاء والأصدقاء.