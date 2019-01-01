للمرة الأولى.. لقاحات طبية ضد شلل الأطفال تصل عدن 

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس- الأناضول

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وصلت إلى مطار عدن الدولي "جنوبي اليمن"، لقاحات ضد مرض شلل الأطفال ضمن البرامج التي تنفذها اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية وبتمويل من البنك الدولي.

بهذا الخصوص قال، وكيل وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية علي الوليدي، للأناضول، أن شحنة اللقاحات والمقدرة بـ 3 ملايين و191 الف جرعة لقاح ضد مرض شلل الأطفال وصلت أمس الخميس إلى عدن، قادمة من العاصمة الكينية "نيروبي" مرورا بدولة جيبوتي.

وأضاف، أن وصول الشحنة هذه تأتي ضمن الجهود التي بذلتها وزارة الصحة اليمنية بالتعاون مع منظمتي الطفولة "اليونسيف" والصحة والعالمية، وبتمويل من البنك الدولي.

وأشار، إلى أنها المرة الأولى ألتي تصل فيها اللقاحات الخاصة بمرض شلل الأطفال إلى عدن مباشرة، بعد أن ظلت ولفترة طويلة تصل الى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

إلى ذلك قال عامل في اليونسيف، فضل عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، للأناضول، إن اللقاحات التي وصلت إلى عدن مخصصة للحملة الوطنية لشلل الأطفال، ضمن البرامج التي تنفذها "اليونسيف"، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وتمويل البنك الدولي.

ووفقًا للمصدر ذاته، فإنه من المقرر أن تبدأ الحملة الوطنية في الشهر الأخير من العام الحالي 2019، بالتنسييق مع وزارة الصحة في عموم المحافظات اليمنية.

وأدى الصراع الممتد منذ 5 أعوام في اليمن إلى تدمير النظام الصحي للبلد، بما فيه البرنامج الوطني للتحصين الذي يعمل على حماية الأطفال من الأمراض التي يمكن الوقاية منها.