مالا تعرفة عن الوجه الآخر لأميركا العظمى.. 38 مليون فقير وإحصاءات أخرى

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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لا تسبق الولايات المتحدة أي دولة في العالم من حيث ثروتها المادية وتقدمها العلمي. وتتبوأ المكانة الأولى من حيث حجم الناتج القومي الذي تخطى هذا العام 21 تريليون دولار.

وتتخطى ميزانية أي وزارة حكومية ميزانيات دول متوسطة الحجم، وعلى سبيل المثال تبلغ ميزانية الدفاع هذا العام أكثر من ثمانمئة مليار دولار، أي أنها أكبر من إجمالي ميزانيات الدفاع للدول العشر التالية لها وتضم بينها دولا كبرى مثل روسيا والصين والهند واليابان وبريطانيا وفرنسا وغيرها.

وللولايات المتحدة مئة شركة بين أكبر خمسمئة شركة في العالم، كما أن لديها سبع جامعات بين أفضل عشر جامعات عالمية.

ويصل متوسط الناتج القومي للفرد أكثر من 55 ألف دولار سنويا، وهو ما يضعه ضمن فئة أعلى الدخول في العالم.

لكن على الرغم من ذلك يعاني ملايين الأميركيين من الفقر. كيف ذلك؟ ولماذا؟ الجزيرة نت تحاول الإجابة عن تلك الأسئلة.

ما نسبة الفقراء؟

يتم تصنيف الفقر بالمعايير الأميركية لأسرة مكونة من أربعة أشخاص إذا قل دخلهم السنوي عن 25.7 ألف دولار، في حين يقل الرقم إلى نحو عشرين ألفا لأسرة مكونة من ثلاثة أشخاص، ولأسرة من شخصين 16 ألفا و247 دولارا، ويصبح الشخص فقيرا إذا قل دخله السنوي عن 12 ألفا و784 دولارا.

ويقع في هذه الفئة 12.9% من الأميركيات و10.6% من الأميركيين، أي ما يقرب من 38 مليون مواطن. وتزيد هذه النسب بين الأقليات.

ويعيش تحت مستوى خط الفقر ما لا يقل عن 12 مليون طفل، أي ما يقرب من سدس الأطفال الأميركيين، ويحصل 14.3 مليون أميركي على كوبونات حكومية لشراء الطعام المدعم.

كم عدد المشردين؟

وصلت أعداد المشردين (بدون مسكن) 553 ألف شخص العام الماضي. ونسبة الرجال بينهم ترتفع إلى 70%، ويمثل البيض نسبة 49% من المشردين.

ماذا عن التأمين الصحي؟

بلغ عدد الأميركيين الذين ليس لديهم تأمين صحي 30.4 مليون شخص عام 2018. لكن في الوقت ذاته لا يمكن لأي مستشفى أن يرفض استقبال وعلاج المرضى، ويتم التعامل مع التكلفة في مرحلة لاحقة.

هل يوجد أميركي عجز عن سداد الديون؟

لا أحد تنطبق عليه هذه الحالة، إذ تحظر القوانين الفيدرالية سجن أي شخص بسبب الديون المالية أو لعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية سواء لأشخاص آخرين أو بنوك ومصارف أو مستشفيات.

لكن عقوباتهم تكون كالتالي:

- خصم مباشر من الراتب إذا كنت تعمل

- الاضرار بسجلك الائتماني، حيث لا تستطيع أن تحصل على أي قروض ولا استخراج كروت ائتمانية ولا قروض لشراء سيارة أو مسكن.

- لا سجن على أي ديون مدنية، والاستثناء الوحيد في حالة ديون الضرائب للحكومة الفيدرالية في حالات قليلة جدا.

ما عدد الشركات المفلسة العام الماضي؟ وكم شخصا أعلن إفلاسه؟

بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها العام الماضي 23 ألفا و103 شركات، في حين أعلن 755 ألف شخص إفلاسهم. ويعني الإعلان عن الإفلاس التوقف عن سداد كل الديون والالتزامات المالية مع عدم الاحتفاظ بأي أصول أو ممتلكات إلا محل السكن.

ويسمح إعلان الإفلاس في أغلب الولايات محو السجل المالي السيئ للشخص ومنحه بداية جديدة بعد مرور فترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات يجمد خلالها كل تعاملاته المالية.

ما حجم عجز المديونية الحكومية؟

بلغ حجم الدين الحكومي ما قيمته 105% من الناتج القومي الإجمالي، ووصل منتصف هذا العام إلى ما قيمته 23 تريليون دولار.

ما نسبة البطالة؟

تعرف الولايات المتحدة حاليا أقل نسبة من العاطلين عن العمل خلال النصف قرن الأخير، إذ وصلت النسبة في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 3.5%. وبلغ متوسط أجر ساعة العمل 28 دولارا.

ما الولايات الأكثر غنى؟

تأتي ولاية ميرلاند المجاورة للعاصمة واشنطن على رأس القائمة بمتوسط دخل فردي وصل العام الماضي إلى ثمانين ألفا و 776 دولارا. تليها نيوجيرسي المجاورة لمدينة نيويورك، في المركز الثاني بمتوسط دخل فردي وصل إلى ثمانين ألفا و88 دولارا سنويا. وحلت هاواي في المركز الثالث بمتوسط دخل فردي وصل إلى 77 ألفا و765 دولارا سنويا.

.. والأشد فقرا؟

تعد ولاية فيرجينيا الغربية أفقر الولايات بمتوسط دخل فردي بلغ 43 ألفا 469 دولارا، وتبلغ نسبة الفقر فيها 19.1% من إجمالي سكانها البالغ 1.9 مليون نسمة.

وتأتي ميسيسبي ثانية بدخل فردي متوسطه 43 ألفا و529 دولارا، وتبلغ نسبة الفقراء في هذه الولاية 19.8% وهي الأعلى في الولايات المتحدة.

وفي المرتبة الثالثة تأتي أركانساس بمتوسط دخل سنوي يبلغ 45 ألفا و869 دولارا، وتبلغ نسبة الفقر بالولاية 16.4% بين سكانها البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة.

هل هناك مواطنون لا يتوفر لهم خدمات الكهرباء والماء وغاز التدفئة؟

لا يوجد، فكل المساكن يتم توصيل هذه الخدمات لها ابتداء. إلا أن البعض يتعرض لصعوبات مالية قد لا يدفع معها تكلفة هذه الخدمات.

لكن من النادر أن يتم قطع الخدمات نتيجة عدم تحصيل التكلفة، وتقوم الحكومات المحلية في حالات كثيرة بدعم أسعار الطاقة للفئات الأكثر فقرا.

ويبلغ متوسط تكلفة الكهرباء شهريا لعائلة من أربعة أشخاص 95 دولارا، وللمياه ستين دولارا وللغاز 85 دولارا.

ما تكلفة التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي؟

توفر الحكومة التعليم إلزاميا وبالمجان من سن الخامسة وحتى نهاية المرحلة الثانوية في كل الولايات.

ويشمل ذلك الخدمات المتعلقة بالدراسة مثل استخدام الحافلات المدرسية لتوصيل التلاميذ وتوفير وجبات غذائية ورعاية صحية والمستلزمات الدراسية.

ما الخدمات المجانية الحكومية؟

إضافة للتعليم ما قبل الجامعي، توفر الحكومات المحلية مكتبات عامة في مختلف المقاطعات والأحياء. تشمل هذه المكتبات خدمة إنترنت مجانية وغرفا للدراسة والاجتماعات، إضافة لخدمة استعارة وطلب الكتب ودرس مجانية للغة الإنجليزية ومبادئ الحاسب الآلي.

كما توفر الحكومات المحلية الملاعب والساحات الرياضية وحمامات السباحة لمختلف الأعمار ولكل الألعاب الرياضية المختلفة مثل التنس وكرة السلة وكرة القدم الأميركية والبيسبول وكرة القدم.