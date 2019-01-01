صحيفة بريطانية تكشف عن أرقام مروعة لضحايا الحرب باليمن

السبت 02 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن تقريرا صادرا عن مركز الصراعات المسلحة، كشف عن مقتل 100 ألف شخص في الحرب الدائرة في اليمن.

وتابع مراسل الصحيفة، بيتر بومونت، بأن المركز "تتبع حالات القتل المؤكدة في الصراع الجاري في اليمن ويحظى بثقة كبيرة، وأعلن في أحدث تقرير له أن بين القتلى 12 ألف مدني سقطوا خلال عمليات استهداف مباشرة".

وأضاف أن 20 ألف قتيل سقطوا العام الحالي، ما يجعله ثاني أسوأ أعوام الحرب بعد 2018.

وعن المحافظات المتضررة من الحرب، قالت الصحيفة إن أكثرها ضررا كان؛ تعز، والحديدة، والجوف، والتي شهد كل منها سقوط 10 آلاف في كل منها منذ 2015.