«محمد بن سلمان» يمنح الضوء الأخضر لـ«أهم حدث في التاريخ»بعد ساعات

الجمعة 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يستعد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لمنح الضوء الأخضر، لما وصف بأنه "أهم حدث في التاريخ" بعد ساعات.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن ولي العهد السعودي، سيعطي خلال 48 ساعة "الضوء الأخضر" للطرح العام الأولي لأسهم شركة "آرامكو" النفطية السعودية.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن شخص مقرب من عملية الطرح، أن الأمير محمد بن سلمان، سيعطي الضوء الأخضر لبدء إجراءات الطرح العام الأولي لأسهم آرامكو، يوم الأحد المقبل 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

الجدية لـ"أهم حدث في التاريخ"

وأوضحت المصادر أن طرح أسهم آرامكو، واحد من المكونات الرئيسية لبرنامج ابن سلمان الإصلاحي الشامل للمملكة، خاصة وأنها ترتبط بشركة تتراوح قيمتها السوقية بين 1.5 و1.7 تريليون دولار أمريكي.

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية قد وصفت طرح أسهم آرامكو، بأنه "أهم حدث في تاريخ الاقتصاد العالمي"، وأنه يمكن أن يغير شكل الاقتصاد في العالم.

ومن المقرر أن تدير شركات "جي بي مورجان" و"ستاندرد شارترد"، عمليات بيع الصكوك، التي تأتي ضمن خطة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة، ضمن رؤية "2030" التي يقدمها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وتعد خطة الطرح العام الأولي ركيزة أساسية لخطة سعودية، لتحقيق التحول الاقتصادي لجذب الاستثمار الأجنبي والتنويع بعيدا عن إيرادات النفط.

وجرى تعليق العمل على الطرح العام الأولي في 2018، حين حولت "أرامكو" تركيزها إلى الاستحواذ على حصة نسبتها 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" المنتجة للبتروكيماويات.

وقال مؤخرا وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن "الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة سيتم قريبا، وأن القرار سيتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الأمير عبد العزيز، في كلمة أمام مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يعقد في الرياض:"القرار التاريخي سيحدث قريبا... لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب"، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وكان تلفزيون "العربية" قال، إن اكتتاب المستثمرين في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية سيبدأ في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وأضافت القناة، نقلا عن مصادر، أن الشركة النفطية العملاقة "ستعلن عن سعر الطرح في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل"، مؤكدة أن التداول على الشركة في بورصة الرياض سيبدأ في 11 ديسمبر/ كانون الأول.