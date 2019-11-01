عاجل: الحكومة الشرعية تعلن رسميا موعد مراسيم توقيع ”اتفاق الرياض“

الجمعة 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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اعلنت الحكومة الشرعية، مساء الجمعة 1 نوفمبر/تشرين الثاني، موعد توقيع اتفاق الرياض مع ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“.

وقال وزير الاعلام معمر الارياني في سلسلة تغريدات على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ان ‏مراسم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض سيتم، الثلاثاء القادم الموافق 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأكد الارياني ان التوقيع سيتم بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادات الدولة والحكومة، والاحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والاشقاء والأصدقاء.

‏وأشار الى ان هذا الحضور السياسي ”يؤكد حرص المملكة والرئيس هادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية بهدف توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة واسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من ايران“.