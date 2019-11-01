بحضور «هادي» و قيادات الأحزاب.. مسؤول حكومي يكشف عن موعد توقيع «اتفاق الرياض»

الجمعة 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني،اليوم الجمعة، إن مراسيم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض بين الحكومة وما يسمى الانتقالي المدعوم إماراتيا، سيتم يوم الثلاثاء القادم برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح الإرياني في تغريدات على حسابه بتويتر، أن ذلك سيتم بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادات الدولة والحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والأشقاء والأصدقاء.

وأعتبر أن هذا الحضور السياسي يؤكد حرص السعودية والرئيس هادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية بهدف توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة واسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وكان من المرتقب توقيع الاتفاق أمس الخميس، إلا أنه تم تأجيله وأرجع وزير الإعلام السبب إلى ترتيبات بروتكولية، ورغبة السعودية للالتقاء بمختلف المكونات والشخصيات الجنوبية حرصاً على توحيد الجهود".