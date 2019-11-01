قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب يكشف عن خطة التوسع الجديد ويطلق تحذيرا لخلايا التربص

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أعلن العميد / عبد الغني علي شعلان / قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب عن التوسع الأمني الجديد الذي وصل حدود البيضاء وشبوة وصنعاء والجوف، مؤكداً أن رجال الأمن بتعاون أبناء القبائل افشلوا كل محاولات التخريب والتهريب.
وحث القائد شعلان أفراد الدورة العاشرة مستجدين على تجاوز فترة التدريب بهمة ونشاط وجد وعزيمة، مشيراً إلى أن الميدان ينتظر عطائهم والوطن بحاجة ألأى قوتهم وعزيمتهم في حمايته من الخلايا التخريبية.
وحذر شعلان من أي تباطؤ او جمود في المهام الأمنية ، مؤكداً أن الخلايا تتربص لفترات التراخي والجمود الأمني فتنشط ، لكنها تذبل مع النشاط الأمني، مشدداً على ضرورة تجديد الوسائل في كشف المخربين وكشف وسائل التهريب والقبض على المطلوبين.
وحث شعلان القوات على وجوب التعامل بمسؤولية واخلاق عالية مع المواطنين عند نزولهم الميدان.
جاء ذلك خلال كلمة القاها أمام افراد الدفعة العاشرة مستجدين بعد تكريم مجموعة من الضباط والصف، بحضور العقيد عبد الله الصبري رئيس أركان قوات الأمن الخاصة بمأرب ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وضباط وصف وأفراد الوحدات الأخرى.