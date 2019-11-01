  قناة السويس تسجل أعلى إيراد شهري.. كم بلغ؟

الجمعة 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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سجلت إيرادات قناة السويس بمصر أعلى زيادة شهرية، وأكبر حمولة صافية شهرية، خلال تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الجمعة، في لها"، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2019، سجلت أرقاما قياسية غير مسبوقة في العائدات والحمولات الصافية الشهرية في تاريخ القناة".

وأضاف: "حققت القناة أعلى إيراد شهري بقيمة بلغت 515.1 مليون دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية 108.9 مليون طن".

وأوضح أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019 شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1657 سفينة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي بفارق 133 سفينة بنسبة زيادة قدرها 8 %، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 108.9مليون طن مقابل 103 مليون طن خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بفارق 5.9 مليون طن بنسبة زيادة بلغت5.7 %.

يشار إلى أن إحصائيات الملاحة الشهرية خلال العام الحالي كانت قد سجلت ثاني أكبر عائد شهري في تاريخ القناة، وهي عائدات شهر آب/أغسطس الماضي بإجمالي 510.1 مليون دولار.