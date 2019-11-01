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صحيفة: المصري صلاح ضمن قائمة المطلوبين في ريال مدريد

الجمعة 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات
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ذكرت صحيفة "دياريو غول" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد يدرس تعزيز صفوف "الميرينغي" بلاعب هداف في الموسم المقبل، ووضع لائحة من الأسماء المطروحة لذلك.

وقالت الصحيفة إن بين الأسماء المطروحة للتعاقد معها في صيف 2020، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجما ليفربول، والأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن مبابي هو اللاعب الوحيد من بين هؤلاء اللاعبين الذي يجمع على ضمه مجلس إدارة ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة "دياريو غول" إلى أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز يدرس ضخ استثمارات كبيرة لتعزيز كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم المقبل.

  
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