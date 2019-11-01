السعودية تستضيف أول مباراة مصارعة نسائية على أرضها بمشاركة أشهر نجمات المصارعة

الجمعة 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 07 مساءً / مارب برس - BBC

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استضافت السعودية أول مباراة مصارعة نسائية حرة في الوقت الذي تتخذ فيه البلاد خطوات نحو تخفيف القيود الصارمة المفروضة على الترفيه.

وجرت المباراة في العاصمة الرياض، بين نجمتي المصارعة الحرة ناتاليا ولاسي إيفانز.

وتمكنت ناتاليا من إنزال الهزيمة بمنافستها لاسي إيفانز، والتُقطت صور لكل منهما بينما تحتضنان المشجعات وتلتقطان معهم الصور بعد المباراة.

وكانت كل منهما ترتدي حلة رياضية كاملة وفوقها قميص "تي شيرت"، تماشيا مع متطلبات "ارتداء ملابس محتشمة"، كما هو معمول به مع السائحات الأجنبيات.

وتسعى السعودية إلى التخلص من صورتها لدى البعض كواحدة من بين أكثر دول العالم قمعا للمرأة في السنوات الأخيرة من خلال تطبيق إصلاحات جديدة.

وكانت الحكومة قد رفعت حظرا طويل الأجل على قيادة النساء للسيارات في عام 2018، كما أدخلت تعديلات على نظام وصاية الرجل على المرأة في أغسطس/آب الماضي، على نحو يسمح للنساء بالتقدم للحصول على جوازات سفر، والسفر على نحو مستقل بدون إذن ولي الأمر.

وعلى الرغم من ذلك، لا زالت النساء تواجه العديد من القيود على حياتهن، لاسيما في ظل احتجاز العديد من الناشطات في مجال حقوق المرأة وتقديمهن للمحاكمة بعد قيامهن بحملات تهدف إلى التغيير، كما زعم بعضهن التعرض للتعذيب داخل السجن.

واعتُبرت مباراة الخميس المهمة جزءا من عرض رياضي يعرف باسم "جوهرة التاج"، ويُقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، الذي يتسع لـ 68 ألف متفرج.

كما لعب بطل الملاكمة السابق تايسون فيوري في العرض الرياضي، وهزم براون ستراومان.

Image caption ناتاليا ترفع لاسي إيفانز

وكانت المصارعة لاسي إيفانز قد استبقت المباراة بتغريدة على تويتر قالت فيها "عندما اشتركت في المصارعة الحرة، كان هدفي هو التأثير حقا في العالم وكل من يمكنني التأثير عليه".

وكتبت ناتاليا: "العالم سيشاهد المباراة، أنا فخورة للغاية بتمثيل القسم النسائي لدينا في عرض جوهرة التاج. حان الوقت لتقديم أفضل ما لديك يا لاسي".

وقال المصارع السعودي منصور الشهيل، الذي سيواجه المصارع سيزارو، لموقع "WWE.com" إن الكثير من السيدات في عائلته شغوفات لمشاهدة المباراة على الهواء مباشرة".

وأضاف منصور: "لا استطيع وصف كم يعني ذلك بالنسبة لي، وبالنسبة لشقيقاتي الصغيرات، اللواتي يعشقن المصارعة الحرة، وبنات شقيقاتي، اللواتي يعشقن المصارعة الحرة، ويتخيلن ويحلمن بأن يصبحن مصارعات".

وتابع: "عندما بدأت للمرة الأولى، كان الكثيرون يسألونني: هل تعتقد أن المرأة ستنافس يوما ما هنا؟".

وأضاف: "كنت أعتقد أن ذلك لن يحدث إطلاقا، لأنه عندما نشأت هنا، كانت فكرة جلوس الرجال والنساء في نفس الساحة لمشاهدة عرض ما أمرا لم يُسمع به، لدينا الآن سيدات يقودن السيارات. إن التغييرات التي تحدث في هذا البلد في كل مرة أعود فيها إليه هائلة جدا، وأنا فخور للغاية بمشاركتي".