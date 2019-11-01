عاجل ... أمر ملكي جديد من الملك سلمان... منصب جديد لولي العهد

الجمعة 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا عاجلا، يتولى فيه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، منصبا جديدا.

وقرر الملك سلمان الإعلان عن إنشاء صندوق استثماري يرتبط تنظيميا بصندوق التنمية الوطني.

وأوضح الأمر الملكي أن الصندوق الاستثماري، ستكون مهمته مرتبطة بفعاليات قطاعات الثقافة والترفيه والرياضة والسياحة، من أجل بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة.

​وقرر الملك سلمان أن يترأس تشكيل مجلس إدارة الصندوق الاستثماري، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

كما سيشارك في عضوية مجلس إدارة الصندق، الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل آل سعودي، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وهندي بن عبدالله السحيمي، وعبدالعزيز بن إسماعيل طرابزوني عضوًا وأمينا للصندوق.