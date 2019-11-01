في السعودية .. عملية اختطاف تحت تهديد السلاح.. والشرطة السعودية تتحرك

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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر فيه شاب يختطف آخر تحت تهديد السلاح.
ويظهر مقطع الفيديو المتداول شابا يهدد آخر عن طريق مدفع رشاش، ويحتجزه في صندوق سيارة بالقوة في السعودية.
كما يظهر المقطع كذلك توسلات الشخص المختطف ومطالباته بتحريره، إلا أن الشاب الممسك بالمدفع الرشاش، أغلق عليه صندوق السيارة، وتوجه به إلى جهة مجهولة.
وطالب عدد من مستخدمي مواقع التواصل، بضرورة ضبط الشاب لعدم تكرار مثل تلك الحوادث.
وبعد انتشار الفيديو بساعات قليلة، نشر موقع "هاشتاغ السعودية" مقطع فيديو يظهر قوات الأمن وهي تحتجز السيارة البيضاء، التي كان فيها الشاب.
وأشار الموقع السعودي إلى أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الشاب الذي كان يهدد المختطف بسلاح رشاش، في حي "ضاحية لبن" في العاصمة الرياض.
ولم يفسر الموقع ملابسات الحادث، ولا سبب تهديد الشاب واختطافه.