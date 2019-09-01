فضيحة واتساب .. تجسس على مسؤولين كبار في 20 دولة الأسد يمدح ترامب ويتوعد تركيا ويعلق على مقتل البغدادي بطش الحوثي يطال مخابز صنعاء منحة صينية لليمن ب14مليون دولار «المولد النبوي» وسيلة حوثية لنهب الأموال وحفلة للتحشيد لجبهات الموت بن اليمن .. هل يعاود المنافسة في مجالس العالم؟ تعيين الأميرة «هيا» بنت الحسين في منصب دبلوماسي رفيع ببريطانيا قيادي في الانتقالي يتحدث عن موعد توقيع «اتفاق الرياض» مسؤول حكومي يكشف سر تأجيل توقيع اتفاق «الرياض» «الصيعري» يلتقي كبير مسؤولي منظمة الهجرة الدولية للامم المتحدة بـ«اليمن»
كشفت مصادر مطلعة على تحقيق في شركة واتساب للرسائل القصيرة عن أن مسؤولين كبارا في دول عديدة حليفة للولايات المتحدة كانوا هدفا لبرنامج قرصنة استخدم تطبيق واتساب للسيطرة على هواتف مستخدمين.
وقالت مصادر مطلعة على التحقيق الداخلي في واتسابالمملوكة لفيسبوك إن جزءا "كبيرا" من الضحايا المعروفين مسؤولون حكوميون وعسكريون كبار في 20 دولة على الأقل بـ5 قارات.
ورفعت واتساب دعوى، الثلاثاء، ضد شركة "إن.إس.أو غروب" الإسرائيلية لتطوير أدوات تسلل إلكتروني.