فضيحة واتساب .. تجسس على مسؤولين كبار في 20 دولة

الجمعة 01 نوفمبر-تشرين الثاني 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت مصادر مطلعة على تحقيق في شركة واتساب للرسائل القصيرة عن أن مسؤولين كبارا في دول عديدة حليفة للولايات المتحدة كانوا هدفا لبرنامج قرصنة استخدم تطبيق واتساب للسيطرة على هواتف مستخدمين.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق الداخلي في واتسابالمملوكة لفيسبوك إن جزءا "كبيرا" من الضحايا المعروفين مسؤولون حكوميون وعسكريون كبار في 20 دولة على الأقل بـ5 قارات.

ورفعت واتساب دعوى، الثلاثاء، ضد شركة "إن.إس.أو غروب" الإسرائيلية لتطوير أدوات تسلل إلكتروني.