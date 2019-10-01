تعيين الأميرة «هيا» بنت الحسين في منصب دبلوماسي رفيع ببريطانيا

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تولت الأميرة هيا بنت الحسين، وهي الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني عبد الله الثاني، منصباً دبلوماسياً رفيعاً في سفارة بلادها ببريطانيا، في خضم معركة قضائية ساخنة تخوضها مع زوجها حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.
وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الخميس، أن قائمة الدبلوماسيين التي نشرتها الخارجية البريطانية تؤكد تولي الأميرة هيا (45 عاماً) منصب السكرتير الأول في السفارة الأردنية.
وباتت الأميرة الأردنية حالياً في موقف أقوى بكثير؛ لكونها تحمل الجنسية البريطانية، إضافة إلى تمتعها بحصانة دبلوماسية، ما يعني توفير حماية انتقالية على الأراضي البريطانية لها ولولديها من زوجها، الذي يُعد "ثاني أرفع مسؤول سياسي في الإمارات".
ومنذ مايو الماضي، تقيم الأميرة هيا في بريطانيا، بعد أن فرَّت هي وطفلاها إلى هناك، حيث أكدت أنها لا تنوي العودة إلى دبي مرة أخرى.
وقدمت الأميرة طلباً للمحكمة العليا في بريطانيا، 30 يوليو الماضي، "بعدم التعرض"، الذي يحمي من المضايقة أو التهديدات، كما قدمت أيضاً طلباً بالوصاية القضائية، الذي يعني وضع طفل تحت سلطة المحكمة فيما يتعلق بالقرارات المهمة.
ومن المقرر أن تبدأ، في 11 نوفمبر المقبل، جلسات استماع في القضية تستغرق أسبوعاً