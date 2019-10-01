قيادي في الانتقالي يتحدث عن موعد توقيع «اتفاق الرياض»

الخميس 31 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشف قيادي في مايسمى بالمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا اليوم الخميس، موعد التوقيع على المسودة النهائية لاتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية ، الذي كان مقرراً اليوم الخميس.

وقال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، سالم ثابت العولقي، خلال مداخلة مع قناة الحدث السعودية، إن التوقيع على الاتفاق تم عملياً بالأحرف الأولى، وما تبقى هي المراسم بحضور قيادة المملكة العربية السعودية، والجهات التي توجه لها المملكة الدعوة لحضورها، لتعقبها التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف بأن المملكة العربية السعودية لم تحدد حتى يوم، أمس الأربعاء، موعد مراسم إعلان الاتفاق بشكل رسمي، مشيراً إلى أن الأنباء التي تحدثت عن تحديد الخميس كانت تسريبات واجتهادات.

وأكد العولقي بان المجلس في انتظار إشعاره من قيادة التحالف العربي لحضور مراسم إعلانه رسمياً وإنجاز الاتفاق.