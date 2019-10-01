مسؤول حكومي يكشف سر تأجيل توقيع اتفاق «الرياض»

الخميس 31 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

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قال وزير الإعلام معمر الإرياني اليوم الخميس إنه لا صحة لما تردده بعض الأبواق الإعلامية عن عرقلة أو رفض حكومي للتوقيع على اتفاق الرياض بهدف خلط الاوراق والإساءة لمواقف الحكومة وتضليل الرأي العام.

وجدد الإرياني في سلسلة تغريدات له على تويتر الدعوة للتعامل البناء مع الاتفاق والابتعاد عن المزايدة والمناكفات السياسية والعمل الصادق على إنجاح الاتفاق.

وأضاف "التوقيع بالأحرف الأولى على #اتفاق_الرياض تم الأسبوع الماضي من قبل د.سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء بناء على توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، وما يجري حاليا هو ترتيبات بروتكولية، إضافة لرغبة الأشقاء للالتقاء بمختلف المكونات والشخصيات الجنوبية حرصاً على توحيد الجهود".

وأشاد الإرياني بالجهود الاستثنائية المتواصلة التي يبذلها الاشقاء في المملكة لجمع كلمة اليمنيين وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب وارساء دعائم اليمن الاتحادي بقيادة الرئيس #عبدربه_منصور_هادي، في تجسيد عملي لحنكة الدبلوماسية السعودية ودورها البناء في اليمن والمنطقة

وكانت قد اندلعت اشتباكات مسلحة ظهر اليوم الخميس بين قوات الجيش الوطني ومسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياتيا في محافظة أبين، عقب تصعيد الانتقالي ونصبه لكمين لقوات الجيش وبناء حواجز تفتيش.