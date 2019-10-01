«الصيعري» يلتقي كبير مسؤولي منظمة الهجرة الدولية للامم المتحدة بـ«اليمن»

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التقى اليوم الخميس مطلق الصيعري المدير العام لميناء الوديعة البري فريق منظمة الهجرة الدولية التابعة للامم المتحدة المكون من كبير منسقي بعثة المنظمة في اليمن السيد/ فراس بديري وكبير منسقي برامج الايواء السيد/مارتين لجيسي وعدد من المختصين في المنظمة الدولية.
وتطرق اللقاء عدد من الاحتياجات الضرورية التي بحتاجها العائدون من المملكة العربية السعودية أصحاب الخروج النهائي بصور عاجلة ماسة وقد أبدت المنظمة استعدادها للمساعدة واعتماد بدل مواصلات وتقديم بعض المبالغ العينية ومكان ايواء واستقبال بداخلة عيادة طبية متوفر فيها الاسعافات والادوية وكذلك الوجبات الخفيفة حيث تم تحديد موقع للمنظمة التابعة للامم المتحدة لانشاء هذا المشروع مع كافة مصالحة في مساحة إجمالية تقدر 200 متر .
بدورة ابدى كبيري منسقي بعثة المنظمة في اليمن السيد/فراس والسيد/مارتين والفريق المختص عن بالغ سرورهم لنزولهم الى ميناء الوديعة للمساعدة في تقديم مايمكن تقديمة للعائدين واكدوا على البدء في المشروع في الفترة القريبة الممكنة نظرا لما التمسوا له من أهمية على أرض الواقع شاكرين إدارة ميناء الوديعة البري على تعاونها وتذليل الصعاب امام الفري .
كما وجه "الصيعري" شكر ه وتقديرة للاخوة في منظمة الهجرة الدولية التابعة للامم المتحدة على وصولهم الى الميناء وعلى جهودهم التي تبذل في تسهيل كثير من الصعوبات .
حضر القاء الاخ العقيد/علي القعطبي مدير جوازات ميناء الوديعه البري .