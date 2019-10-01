«المشاط» يزف من «صنعاء» بشرى سارّة لكافة المليشيات التي تتولى مهام إحتلال المؤسسات الحكومية

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أقرت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الخميس صرف نصف راتب لكافة مليشياتها في مناطق سيطرتها وذلك بدءاً من الأحد المقبل.
وذكرت وسائل إعلام حوثية بأن مايسمى برئيس المجلس السياسي الاعلى المدعو مهدي المشاط قد وجه وزير المالية في حكومة المليشيات القيادي الحوثي شرف الدين علي الكحلاني ووزير الخدمة المدنية والتأمينات بصرف نصف راتب للمليشيات الحوثية التي تم إحلالها في المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها.
موظفون حكوميون في صنعاء تحدثوا لـ«مأرب برس»بأن التوجيه الحوثي بصرف نصف راتب تحت مسمى موظفي الدولة في مناطق سيطرة الميليشيات ليس إلا كذبة حوثية اعتادت المليشيات على تجديد باقاتها مع كل مناسبة طائفية تحتفي بها المليشيات.
وأوضحوا بأن تلك المبالغ المالية التي تعلن المليشيات بصرفها لموظفي الدولة لايتم صرفها إلا للمليشيات الحوثية التي تتولى مهام إحتلال المؤسسات الحكومية.
وذكروا بأنّهم وامثالهم من عشرات الآلاف من الموظفين قد تم تنزيل اسماءهم من كشوفات الرواتب والأجور وذلك بذريعة تصحيح الاختلالات في كشوفات المرتبات والتي تنص بإستبعاد من اسمتهم المليشيات بالمنقطعين عن العمل.