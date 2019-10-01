الإعلام العبري يكشف تفاصيل تجسس إسرائيل على شخصيات عربية

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كشفت وسائل إعلام عبرية ، تفاصيل تجسس إسرائيل على شخصيات هامة في الدول العربية والغربية من خلال اختراق هواتفهم الذكية عبر تطبيق واتس آب.
وأعلنت واتس آب أنها تأكدت أن الشركة الإسرائيلية اخترقت فعلا في مايو الماضي هواتف ناشطين من البحرين والإمارات العربية المتحدة والمكسيك وغيرها من البلدان، وتم التأكد من ذلك وفقا لرموز البلدان للأرقام المستهدفة.
وقدمت شركة واتس آب دعوى قضائية ضد شركة NSO الإسرائيلية التي بسبب استغلال ثغرة في تطبيق الرسائل النصية "واتسآب" للتجسس على ناشطون في مجال حقوق الإنسان.
ورفعت شركة واتسآب دعوى قضائية ضد شركة NSO الإسرائيلية، في محكمة اتحادية فيدرالية، في شمال كاليفورنيا.
وأوضحت شركة واتسآب في الدعوى القضائية، أن شركة خدمات التجسس الإسرائيلية، NSO، التي تتخذ من هرتسليا مقرًا لها، استخدم "واتسآب" للتجسس على أكثر من 1400 هدف في 20 دولة مختلفة، بما في ذلك 100 صحافي وناشط حقوقي.
وبدأت واتسآب بالتحقيق في ادعاء منظمة "Citizen Lab" الحقوقية، أن شركة التجسس السيبراني الإسرائيلية استغلت الثغرة الموجودة في برمجية واتسآب، لاختراق محادثات محامٍ يعيش في لندن واتصالاته، كانت له علاقة بدعوى قضائية مرفوعة ضد شركة NSO تتهمها باختراق هاتف الناشط السعودي المقيم في كندا، عمر عبد العزيز، وهاتف مواطن قطري ومجموعة من الصحافيين المكسيكيين.