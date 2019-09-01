النواب الامريكي يبدأ رسميا اجراءات عزل ترمب والأخير يندد

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أقر مجلس النواب الأميركي (الكونغرس) اليوم الخميس رسميا إجراءات عزل الرئيس دونالد ترمب .
واقر النواب الأميركي إجراءات التحقيق كخطوة أولى في قضية عزل ترمب.
وتعليقاً على هذا التطور، ندد ترمب بما وصفها بأكبر حملة "مطاردة سياسية" في تاريخ الولايات المتحدة.
وصوت مجلس النواب الأمريكي لصالح قرار باستمرار التحقيقات المتعلقة باحتمال محاكمة ترمب برلمانيا.
البيت الأبيض قال تعليقا على تصويت الكونغرس: الرئيس ترمب لم يرتكب أي خطأ والديموقراطيون يعلمون ذلك.