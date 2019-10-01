قرار تاريخي لأمير قطر يثير ضجة .. فهل سيصدق فيه

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في قرار وصف السياسيون بالتاريخي في قطر، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قرارا بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشوري القطري.
ودعا تميم، مجلس الشورى الحالي للنعقاد العادي الـ48، وذلك الأسبوع المقبل.
ويترأس رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، اللجنة التحضيرية العليا، حسبما أعلنت وكالة الأنباء القطرية.
ومن مهمات مجلس الشورى ، الهيئة التشريعية للدولة ويقر الموازنة العامة للدولة، ومن حقه مراقبة السلطة التنفيذية وأداء الوزراء، وذلك على الوجه المبين في دستور البلاد.
وأثار القرار ضجة علي مواقع التواصل الاجتماعي، فاعتبره الإعلامي القطري عبد العزيز آل إسحاق قرارا تاريخيا، ورأي الإعلامي جاسم سلمان أنه صفحة جديدة في تاريخ قطر الناصع.
وتمنى أحد المغردين أن يشارك الشعب بلا استثناء في الانتخابات وفي المجلس، وقال مغرد آخر إن المرسوم بحد ذاته "إنجاز" ويحتاج إلى قواعد صحيحة.