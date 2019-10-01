آخر الاخبار

كيف تحدى الحريري جماعة حزب الله في لبنان .. وكيف كسر هيبة حسن نصرالله تنظيم«داعش» يقطع الشك باليقين بشأن حقيقة مقتل«البغدادي» كارثة بيئية وزراعية ومائية بانتظار مصر.. وهذه تفاصيلها فيما الامارات تهدد المحتجين و”غدوهن“ تعلن موقف حاسم من ”الشرعية“.. سلطات ”سقطرى تُجمع على ”قرار صارم“ والسعودية تتوسط حارسة مرمى تحظى بمتابعة عشرات الملايين.. لماذا؟ (شاهد) داعية سعودي: ترحم على عهد عفاش وشدد على اتباع الحاكم ولو زنى كل يوم بمومس (شاهد) الكشف عن اتفاق أبرمه ”حميدتي“ مع السعودية وبموجبه تم سحب 10 الف جندي سوداني من اليمن (تفاصيل الاتفاق) ”غريفيث“ يغضب ”الشرعية“ ويقلل من أهمية ”اتفاق استوكهولم“ ويتحدث عن ”بشارات“ انستغرام يوسع مجال حظر الصور والرسوم المؤذية عاجل : تأجيل التوقيع على اتفاق الرياض وانتصار عسكري كبير للشرعية على الانتقالي

سبأفون .. أصالة وتواصل

تنظيم«داعش» يقطع الشك باليقين بشأن حقيقة مقتل«البغدادي»

الخميس 31 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 177

أقر تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول، بمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن نسخة صوتية من وسائل إعلام تابعة لتنظيم "داعش"، قولها إنه تم تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خليفة لأبو بكر البغدادي.

 

وأوضح البيان أن تنظيم "داعش" يعلن أيضا تعيين أبي حمزة القرشي متحدثا باسم التنظيم الإرهابي.

 
إقراء أيضاً
كيف تحدى الحريري جماعة حزب الله في لبنان .. وكيف كسر هيبة حسن نصرالله
لأول مرة وغداة زيارة الملك .. دولة خليجية تعين سفيرا لها في فلسطين
أمريكا تنشر تسجيلا مصورا لعملية تصفية البغدادي (شاهد)
كيف أدت ملابس البغدادي الداخلية لاستهدافه
تشاووش أوغلو للإمارات: لديكم عميل لإسرائيل اسمه دحلان
أمن الدولة السعودي يعلن إجراءات جديدة تجاه الحرس الثوري وحزب الله
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس