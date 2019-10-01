تنظيم«داعش» يقطع الشك باليقين بشأن حقيقة مقتل«البغدادي»

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أقر تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول، بمقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن نسخة صوتية من وسائل إعلام تابعة لتنظيم "داعش"، قولها إنه تم تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، خليفة لأبو بكر البغدادي.
وأوضح البيان أن تنظيم "داعش" يعلن أيضا تعيين أبي حمزة القرشي متحدثا باسم التنظيم الإرهابي.