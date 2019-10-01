فيما الامارات تهدد المحتجين و”غدوهن“ تعلن موقف حاسم من ”الشرعية“.. سلطات ”سقطرى تُجمع على ”قرار صارم“ والسعودية تتوسط

الخميس 31 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف قائد شرطة محافظة أرخبيل سقطرى، العقيد فائز سالم، الخميس 31 اكتوبر/تشرين الأول، عن جهود وساطة تبذلها القوات السعودية لإنهاء التصعيد الإماراتي ضد السلطة المحلية في الجزيرة.



وقال العقيد فائز سالم: "هناك وساطة يقودها قائد قوات التحالف في سقطرى، لرفع الخيام من أمام المقر الرسمي للسلطة المحلية فيها"، مؤكدا أنهم في انتظار نتائج الوساطة في ظل استمرار التصعيد.



وأكد ”سالم“ إن ”سلطات سقطرى لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء تصرفات المجلس الانتقالي، التي تأتي بإسناد من أبوظبي، ونصبه خياما أمام مقر ديوان المحافظة“، مشيرا الى أنه "تم إقرار الإجراءات لرفع الخيام التي نصبها أتباع الانتقالي، مسنودين بمجاميع مسلحة أمام مبنى محافظة سقطرى في مدينة حديبو، عاصمة المحافظة".



واتهم قائد شرطة سقطرى، دولة الإمارات بالتحريض ضد السلطة المحلية، مشيراً إلى أن عددا من المحتشدين أمام مقر محافظة سقطرى أجبروا على ذلك، بسبب تلقيهم تهديدات بإيقاف "المساعدات الإغاثية التي تقدمها الإمارات عبر مؤسسة خليفة"، وفق تصريحات نقلها عنه عربي21.



وجاء التصعيد الإماراتي المتزامن توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة والانتقالي، بعد منع محافظ المحافظة تفريغ شحنة مجهولة في ميناء الجزيرة قدمت على متن سفينة إماراتية.

موقف غدوهن

الى ذلك، اطلع محافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، على أوضاع منطقة غدوهن بمركز قبهاتن غرب مديرية حديبوه واحتياجات المواطنين، كما وضع حجر أساس مدرسة محورية تضم جميع مناطق وقرى مركز قبهاتن.

والتقى المحافظ محروس، مع مشائخ وأعيان المنطقة، مؤكداً حرص الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإيلائه اهتمام كبير بمحافظة سقطرى .. مشيراً إلى أن السلطة المحلية ستعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تفقد المراكز والمناطق وتلمس احتياجاتهم.

وأكد المواطنون، تمسكهم بالشرعية ووقوفهم إلى جانب القيادة الشرعية ممثلة بفخامة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية .. مؤكدين تأييدهم خطوات محافظ سقطرى في تثبيت النظام والقانون وإرساء دعائمه لما فيه مصلحة أرخبيل سقطرى.

رافق المحافظ محروس في زيارته مدراء عموم مكتب التربية والتعليم ومكتب الصحة والسكان ومكتب النقل، والمستشار عبدالسلام الجمحي والشيخ يحيى علي محروس.