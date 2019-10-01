حارسة مرمى تحظى بمتابعة عشرات الملايين.. لماذا؟ (شاهد)

الخميس 31 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 356

حظيت حارسة مرمى منتخب التشيك، بارا فوتيكوفا، بمتابعة عشرات الملايين لها، عبر قناتها في "يوتيوب".

الحارسة التي لم تتجاوز الـ23 من عمرها، اكتسبت شهرتها ليس من خلال مهاراتها في الحراسة فقط، بل باعتبارها من أبرز المدونات الشابات.

وتنشر حارسة نادي سلافيا براغ التشيكي، بشكل مستمر، مقاطع عن حياتها اليومية، بطابع كوميدي، إضافة إلى أنها ألفت عدة كتب.

ويتابع قناة فوتيكوفا عبر يوتيوب، نحو نصف مليون مشترك، واكتسبت فيديوهاتها مشاهدات فاقت الـ75 مليونا.

وبحسب ما نقلت "بي بي سي" عنها، فإن فوتيكوفا، تقول إنها في سن الطفولة، كانت "تحلم بأن تكون ممثلة كوميدية، بهدف جعل الآخرين سعداء ويضحكون".

وأضافت: "لم أتمكن من المشاركة في أي أفلام أو مسلسلات، لذلك قررت استكشاف عالم يوتيوب. ورأيت أن المبدعين كانوا يصنعون أفلامهم الخاصة، ورسوماتهم الكوميدية الخاصة بهم وشخصياتهم، لذلك بدأت بالعمل بمفردي".

وتابعت: "إني أشق طريقي الخاص. ربما سأذهب ذات يوم إلى صناعة السينما وأصور فيلمي الخاص".