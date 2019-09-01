عاجل : تفاصيل جديدة عن الاشتباكات بين قوات الشرعية والانتقالي .. أسبابها ولمن حسمت؟

الخميس 31 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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سقط قتلى وجرحى اليوم الخميس في اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية في أبين ومليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي.

وفي التفاصيل افاد مصدر عسكري لمأرب برس باندلاع اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيات المجلس الانتقالي في منطقة احور بأبين اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وعن اسباب الاشتباكات قال المصدر ان مليشيات الانتقالي نصبت كمين عند المدخل الغربي لمدينة احور لقوة عسكرية للشرعية جاءت من شبوة.

وحسمت المواجهات لصالح الشرعية في احور ، ودخلت القوة القادمة من شبوة المدينة وامنت الطريق.

واكد المصدر بأن جميع أفراد نقطة الخاشعة مدخل أحور الغربي وقعوا أسرى لدى الجيش ومجموعة منهم جرحى وصلوا مستشفى احور وقتل احد عناصرهم ، فيما قتل احد افراد الجيش واصيب 6 اخرين وتم نقلهم الى مستشفى شقرة .

ويأتي هذا التصعيد قبيل ساعات قليلة على التوقيع علي اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي .