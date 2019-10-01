الدكتوراه بإمتياز مع مرتبة الشرف للباحث اليمني ماجد سلطان

الخميس 31 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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حصل الباحث اليمني ماجد سلطان زيد على درجة الدكتوراه في الاقتصاد وبتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عن رسالته الموسومة بعنوان: "دور القطاع السمكي في تغطية الفجوة الغذائية العربية من خلال المشروعات العربية المشتركة"، من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور عبدالهادي عبدالقادر سويفي أستاذ الاقتصاد والمالية العامة والعميد الأسبق لكلية التجارة بجامعة أسيوط رئيساً ومشرفاً، والأستاذ الدكتور إبراهيم سعد المصري أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم الدراسات الاقتصادية بمعهد البحوث والدراسات العربية مناقشاً، والأستاذ الدكتور علي عبدالرحمن علي أستاذ الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية مناقشاً.

وقدم الباحث ماجد في أطروحته العديد من الحلول القابلة للتنفيذ والتطبيق العملي لتطوير القطاع السمكي ولتغطية الفجوة الغذائية الحاصلة في الوطن العربي، وتحويل هذا القطاع الحيوي المهم إلى قطاع تجاري وصناعي منتج وداعم لاقتصاديات دول الوطن العربي.

وأشادت وأثنت لجنة المناقشة والحكم بالباحث وجهده المبذول في أطروحته العلمية المقدمة.

حضر المناقشة جمع من الطلاب اليمنيين والمصريين والعرب الدارسين بالقاهرة، وكذا أصدقاء وزملاء وأسرة الباحث الذين امتلأت بهم القاعة للإحتفاء بهذا الإنجاز العلمي الذي تحقق في ظل ظروف بالغة التعقيد والصعوبة يعيشها الطالب اليمني والبلد عموماً.

الجدير بالذكر أن الباحث ماجد سلطان زيد هو عضو هيئة التدريس والتدريب بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية بصنعاء.

حيث سبق له الحصول على الدبلوم العالي سنتان بعد البكالرويوس في الدراسات الاقتصادية في يونيو 2014م.

ونال الماجستير بالاقتصاد عن رسالته الموسومة بعنوان: "دور عقود الأستثمار الأجنبي المباشر في تنمية قطاع الخدمات (دراسة تطبيقية على المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 2000 إلى 2015)" في نوفمبر 2016م من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة.