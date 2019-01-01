لأول مرة وغداة زيارة الملك .. دولة خليجية تعين سفيرا لها في فلسطين

الخميس 31 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أصدرت دولة الكويت، قرارًا بتعيين سفيرًا لها غير مقيم لدى فلسطين، وذلك للمرة الأولى.

ووفق وسائل إعلام محلية كويتية، بينها صحيفة "الأنباء"، صدر قرار بتعيين عزيز الديحاني، سفيرا غير مقيم للكويت لدى فلسطين.

ونقلت الصحيفة، عن سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، قوله إن "القرار صدر بعد أن رحبت فلسطين بترشيح عزيز الديحاني سفير الكويت لدى الأردن كسفير غير مقيم لبلاده لدى فلسطين".

وبهذا التعيين يكون السفير الديحاني هو أول سفير للكويت لدى دولة فلسطين، حسب المصدر ذاته.

ويأتي القرار غداة مباحثات أجراها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، في الكويت، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية بالمنطقة.