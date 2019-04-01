لن يوقع لا هادي ولا علي محسن وطائرة سعودية تقل وفدا من اليمن الى الرياض .. حضور مرتقب لـ بن زايد ومستشار الرئيس يبشر

الخميس 31 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال مصدر رئاسي يمني رفيع أن نائب رئيس الوزراء عضو فريق المفاوضات سالم الخُنبشي ورئيس مايسمى المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي سيوقعان اليوم (الخميس) على المسودة النهائية لـ«اتفاق الرياض»، بعد أن أقرته الهيئة الاستشارية ووافقت عليه المكونات السياسية اليمنية.

وأكد المصدر بحسب صحفية عكاظ السعودية أن توقيع الاتفاق الذي رعته المملكة سيتم بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء معين عبدالملك والمبعوث الأممي مارتن غريفيث.

ولم يستبعد المصدر أن يحضر التوقيع ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد، إضافة إلى عدد من القيادات الحزبية والسياسية اليمنية.

من جهته، ثمن مستشار الرئيس اليمني رئيس مكون الحراك الجنوبي المشارك في العملية السياسية ياسين مكاوي الجهود الحثيثة التي بذلتها السعودية في رأب الصدع، معربا عن أمله في استمرار الضغوط لوضع الاتفاق قيد التنفيذ ومعالجة ما يجري في بعض المناطق، خصوصاً سقطرى.

وقال مكاوي: نحن نرحب بهذا الاتفاق الذي سيسهم في إخراج عدن والجنوب من حالة العبث والتدمير والاحتراب التي سارت خلال الفترة الماضية إلى السلام، حتى تتفرغ الدولة لمهمات إعادة الإعمار ورفع المعاناة بإسناد ومساعدة السعودية الحريصة على إحداث تنمية فعلية واستقرار دائم. وأوضح أن الترحيب يجب أن يعكس حقيقة المشاركة للمكونات الحراكية والسياسية الجنوبية في كافة الترتيبات الخاصة بهذا الاتفاق.

وأضاف: «لقد لمسنا في لقائنا مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الأحد الماضي حرصاً سعودياً على اليمن وشعبه وتوجهاً قوياً لبناء الدولة لكل أبناء اليمن والدور المحوري لكل المكونات السياسية في إنقاذ بلادهم والدفع بالعملية السياسية والعسكرية قدماً وصولاً للقضاء على أيدي إيران الخبيثة في بلادنا ومشروعها التوسعي في المنطقة». وكانت قوات سعودية قادمة من ميناء عدن وصلت أمس الأول إلى مقر قيادة التحالف في مديرية كريتر وسط العاصمة المؤقتة عدن، استعداداً لتنفيذ الاتفاق على الأرض عقب التوقيع مباشرة.

*وفد من اليمن

في سياق متصل أقلت طائرة سعودية وفدا من وادي حضرموت لحضور توقيع اتفاق الرياض.

وترأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء عصام حبريش الكثيري وفدا رسميا من قيادة السلطة المحلية بوادي حضرموت و مرجعية قبائل وداي حضرموت و الصحراء لحضور مراسم توقيع اتفاق الرياض بدعوة رسمية قيادة التحالف العربي.

ووفقا لإعلام الوكيل، ضم الوفد الذي اقلته طائرة سعودية خاصة عبر مطار سيئون الدولي صباح اليوم الخميس الشيخ عبدالله صالح الكثيري مستشار رئيس الجمهورية و رئيس مرجعية قبائل وادي حضرموت و الشيخ عوض سالم بن منيف الجابري و الحكم سالم محسن بن نهيد.

و قال الوكيل عصام الكثيري ان الوفد و في اطار زيارته المملكة العربية السعودية سيتابع عدد من القضايا و المطالبات الخاصة بمديريات وادي حضرموت و الصحراء مع رئاسة الوزراء و قيادة التحالف العربي في الشأن الخدمي و الامني و متابعة حقوق وادي حضرموت و الصحراء شاكرا قيادة المملكة العربية السعودية على دعوتها للسلطة المحلية بوادي حضرموت و مرجعية قبائل وداي حضرموت و الصحراء لحضور مراسم توقيع اتفاق الرياض التاريخي .

وكان وكيل أول حضرموت غادر أمس على متن طائرة سعودية خاصة إلى الرياض لحضور مراسيم التوقيع لاتفاق الرياض.