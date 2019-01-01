عاجل .. السعودية ترفع يد الامارات والانتقالي عن اهم ميناء استراتيجي وتتولى تأمينه لأول مرة

الخميس 31 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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دخلت القوات السعودية اليوم الخميس ميناء عدن وتولى جنود سعوديون حراسة رصيف الميناء الاستراتيجي الواقع في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وقال مصدر عسكري لمأرب برس ان جنودا سعوديين يحرسون رصيف ميناء عدن بالمعلا إلى جانب أفراد من مليشيات مايسمى المجلس الانتقالي ، تمهيدا لاستلامه بالكامل ، وذلك لأول مرة منذ سيطرت المليشيات الانفصالية بدعم من الامارات على الميناء وايراداته في يناير 2016 م .

وتولت مليشيات الانتقالي أمن الميناء بمفردها طوال تلك الفترة وسيطرت على ايراداته .

ويأتي هذا التطور عقب استلام السعودية قيادة التحالف العربي في عدن من الامارات مطلع الأسبوع الجاري.

ومن المقرر ان يتم دمج المليشيات التابعة للانتقالي في اطار وزاتي الدفاع والداخلية على ان يتولى امن عدن تأمين المدينة ومرافقها الحيوية باشراف سعودية طبقا لاتفاق الرياض المرتقب.