صدمة في الشارع اليمني.. اسم اشرف الخلق والمرسلين يوضع علي عشرات من ناقلات القمامة

الخميس 31 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 716

صدم ملايين من أبناء الشعب اليمني، من استهتار الحوثيين بمكانة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، لدى المليشيا الحوثية، حيث قاموا بتحويل مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف إلى موسم للجباية، وسرقة أموال الناس، تحت مظلة الاحتفال بتلك المناسبة.

لم يكتفوا بذالك بل قاموا بدتنيس اسمه ووضعه ة علي ناقلات القمامة والاوساخ.

اشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، يوضع اسمه وينقش علي علي العشرات من ناقلات النفايات والقذارات، في تصرف مشين، يكشف خداع هذه العصابة والمتاجرة باسم الرسول الكريم.