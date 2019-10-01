وزير يمني ساخرا عن سحب قوات إماراتية: رحلوا بذكريات سوداء

الخميس 31 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - مارب

عدد القراءات 652

علّق وزير النقل اليمني صالح الجبواني على إعلان الإمارات سحب قواتها من مدينة عدن جنوب البلاد وتسليمها للقوات السعودية بالقول إنهم "رحلوا تطاردهم ذكريات سوداء".

وفي تغريدة على حسابه في موقع تويتر، قال الوزير اليمني: "يرحلون في جنح الليل تطاردهم ذكرياتهم السوداء والجروح الغائرة التي خلفوها في قلب كل يمني حر".

وأضاف: "كنا نتمنى أن نودعهم كدولة بمراسيم برتوكولية كاملة ونضع على صدر كل جندي وردة"، متابعا: "لكنهم رحلوا من عدن وقد انقلبوا على الدولة التي جاءوا من أجل دعمها وسلموا المدينة لمأجوريهم"، بحسب وصفه.

وكان بيان صادر عن قيادة القوات الإماراتية أفاد بأن "عملية تسليم عدن إلى القوات السعودية واليمنية انتهت بنجاح ووفقا لاستراتيجية ممنهجة"، إلا أنها تعهدت بـ"مواصلة الحرب على الإرهاب ودعم ومساعدة اليمن بقيادة السعودية".