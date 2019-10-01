كيف أدت ملابس البغدادي الداخلية لاستهدافه

الخميس 31 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشفت مايسمى بقوات "قسد" السورية، أن أحد جواسيسها سرق ملابس داخلية من زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، الذي أعلنت أميركا، يوم الأحد الماضي، مقتله في غارة عسكرية، شمال سوريا.

وأعلن مسؤولي "قسد" أنه تم الاستعانة بقطعتين من ملابس البغدادي الداخلية للتحقق من الحمض النووي للتأكد من هويته، قبل العملية الأمريكية التي أدت لمقتله، حسبما نشرت هيئة "بي بي سي".

بماذا عرف البغدادي في القرية التي كان يختبئ فيها

وقال بولات جان، المستشار لدى "قسد"، إنه منذ 15 مايو/أيار وقوات سوريا الديمقراطية تعمل مع وكالة الاستخبارات الأمريكية لتعقب البغدادي، ومراقبته عن كثب.

وأضاف جان "البغدادي بدل أماكن سكنه عدة مرات، لكن العميل السري نجح في الاقتراب من المنزل الذي كان يعتقد أن زعيم التنظيم يعيش فيه".

وتابع "المصدر الخاص الذي تمكن من الاقتراب من البغدادي أحضر ملابس داخلية له لإجراء فحص حمض نووي عليها، والتأكد مائة في المائة من أن الشخص المعني هو البغدادي نفسه".

وأشار جان إلى أن العملية الأمريكية التي قتل فيها البغدادي، جاءت بشكل كبير نتيجة جهود "قسد" الاستخباراتية، مكملا "عميلنا اشترك في إرسال الإحداثيات، وتوجيه الإنزال الجوي، وساهم في نجاح العملية حتى اللحظة الأخيرة".

من جهته، أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن دور القوات الكردية في العملية، انحصر في تقديم "معلومات مفيدة"، كاشفا أنهم لم يقوموا بأي دور عسكري.

وأعلن ترامب يوم الأحد، أن البغدادي فجر حزاما ناسفا ليقتل نفسه عندما اقتربت منه القوات الأمريكية خلال عملية عسكرية شمال غربي سوريا.

وأعلن مسؤولون أمريكيون، أن رفات أبو بكر البغدادي تم دفنها في البحر، وفقا للشريعة الإسلامية.