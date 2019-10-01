يتواجد بـ«سقطرى»..غضب يمني واسع عقب إساءة ضابط إماراتي «لليمنيين» ومسؤول حكومي يدعو السلطات بإلقاء القبض عليه

الخميس 31 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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تداول ناشطون يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لـ ضابط إماراتي يدعى حمد علي يتواجد حالياً في محافظة سقطرى وصف فيه ابناء محافظة سقطرى بإنهم بلا اصل و بدون هوية.

وقال حسب الفديو المتداول :انه اي مواطن يهاجم الامارات فهو بلا اصل وبلا هوية وليس مواطن سقطري و«هو ابن حرام».

ورد مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها "مأرب برس" بأن أبناء محافظة سقطرى يطالبون السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المدعو حمد علي الذي يحمل الجنسية الإماراتية ويتواجد في سقطرى لتقديمة للمحاكمة جراء قذفه لاحرار سقطرى .

وتابع«ابناء سقطرى يطالبون السلطات المحلية والاجهزه الامنية بالقاء القبض على هذا المدعو المرتزق حمد علي الذي يحمل الجنسية الإماراتية ويتواجد في سقطرى وتقديمه للمحاكمة جراء قذفه لاحرار سقطرى»

تصريحات الضابط الإماراتي المسيئة لليمنيين أثارت غضب الناشطين والسياسيين اليمنيين على مواقع التواصل الإجتماعي الذين طالبوا بضرورة تطهير اليمن من التواجد الإمارتي.

وقال ناشطون مرة أخرى تسيء الإمارات للسقطريين بشكل خاص ولليمنيين بشكل عام ضابط اماراتي يقول ان من ينتقد الامارات من أبناء سقطرى فهو (ابن حرام)

وتابعوا بالقول المهم هو متأكد من أصله ؟ أو هي عقدة نقص عندهم ويرجموها فوق غيرهم.