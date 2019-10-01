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مقاتلات التحالف تستهدف تحركات وتجمعات «للحوثيين» بـ«صعدة والجوف»

الأربعاء 30 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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لقي عدد من مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم،اليوم الأربعاء، في غارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة الحشوة، شرقي محافظة صعدة.

 

واستهدفت الغارات، تحركات لتعزيزات المليشيا الحوثي، في وادي مرة، بجبهة الحشوة، كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات.

 

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، علاوة على تدمير عدد من العربات والآليات القتالية تابعة لها.

 

وفي الجوف.. شنت مقاتلات التحالف، غارات جوية على مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، غربي محافظة الجوف.

 

واستهدفت الغارات، عصر الأربعاء، تجمعا للمليشيا الحوثية، في جبهة حام.

 

وأسفرت الغارات عن مصرع عدد من عناصر المليشيا المتمردة، إضافة إلى تدمير آليات قتالية تابعة لها. 

   
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