توجيهات حكومية عاجلة لمحافظي عدن ولحج وشبوة وأبين وحضرموت

الأربعاء 30 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تابع رئيس الوزراء معين عبدالملك، الاربعاء 30 اكتوبر/تشرين الاول، تفاصيل الخطط التنفيذية المعدة لمواجهة الإعصار كيار الذي من المتوقع ان يضرب السواحل اليمنية على البحر العربي في محافظات عدن ولحج وابين وشبوة وحضرموت والمهرة، مطلع الأسبوع القادم.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها اليوم، مع محافظي عدن احمد سالم ربيع ولحج احمد التركي وابين ابوبكر سالم، وشبوه محمد صالح بن عديو وحضرموت فرج البحسني وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، الأمين العام للمجلس المحلي.

ووجه رئيس الوزراء المحافظين بتفعيل غرف الطوارئ على مدار الساعة وتوعية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات بما يحافظ على سلامتهم.

وأكد على الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية والعسكرية القيام بدورها في إسناد جهود السلطات المحلية في هذه المحافظات وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة بما يخفف من التأثيرات والتداعيات الناجمة عن هذه العاصفة المدارية كيار وكذا إعصار مها.

بدورهم عبر محافظو عدن ولحج وابين وشبوة وحضرموت وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة، عن تقديرهم الكبير لدولة رئيس الوزراء وحرصه على متابعة أنشطتهم أولا بأول وتذليل كل الصعوبات التي تعترض الجهود المبذولة للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم.

وأكد المحافظون ان كافة الأجهزة المختصة في اتم الجاهزية والاستعداد لمواجهة تداعيات إعصار كيار وتخفيف التأثيرات الناجمة عنه إلى الحد الأدنى.