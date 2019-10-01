إجتماع«يمني سعودي»في قلب الرياض والأخيرة تتحدث عن دعماً للشعب اليمني

الأربعاء 30 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم الأربعاء على عمق العلاقة التاريخية بين اليمن والمملكة العربية السعودية.

وأشار الوزير العوج خلال لقاءه اليوم ، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد آل جابر، بمقر البرنامج بالرياض، الى أهمية الشراكة السعودية - اليمنية من خلال المشاريع التنموية العملاقة..مؤكداً على اهمية التنسيق الدائم بين الوزارة والبرنامج السعودي..

وأوضح أن اجتماع اليوم يجسد ثمار الجهود الكبيرة التي يقوم بها البرنامج من خلال تنمية العديد من المحافظات.

ولفت الوزير العوج الى ان اللقاء بحث الاتفاقية الموقعة بين البرنامج والوزارة، ومشاريع التنمية والإعمار، إضافة الى المشاريع التي تم تدشينها ووضع حجر الأساس لها، والمخطط لإنشائها في مختلف القطاعات، ومن أهمها مشروع طريق العبر..مشيراً بان لقاءه بالسفير ال جابر بحث مشاريع المطارات المستقبلية مثل مطار الغيظة، والذي سيتم تدشينه خلال الفترة القادمة ومطار مأرب.

وأوضح الدكتور العوج، بأن التنسيق مستمر مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتحديد الأولويات وتدشين المشاريع..مثمنا الدعم الكبير الذي تقدمه المملكة لليمن بكافة المجالات، والتي تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد الوزير العوج على الأثر الإيجابي الذي احدثته منحة المشتقات النفطية السعودية في إنهاء معاناة المواطن اليمني، وانعكاسها إيجاباً في استمرار التيار الكهربائي بمختلف المحافظات ، بالإضافة لأثر الوديعة السعودية والتي عززت الاقتصاد اليمني وأثرت في استقرار العملة.

من جانبه أكد السفير آل جابر، اهتمام البرنامج الأول في توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، دعماً للشعب اليمني من خلال التعاون مع الحكومة اليمنية، والسلطات المحلية في مختلف المحافظات.

وقال السفير آل جابر "أن البرنامج السعودي يعمل بجديّة من خلال مكاتب البرنامج التنفيذية في المحافظات، والتي تهدف لسرعة وجودة التنفيذ، ومنح المواطن اليمني فرص عمل، بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي".

وأشار آل جابر الى اعتزام البرنامج إقامة ورشة عمل قادمة بين المملكة ممثلة بالبرنامج، بمشاركة الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية اليمنية ورجال التنمية والاقتصاد لوضع دراسات حول استراتيجية تنمية وإعمار اليمن بشكل شامل، وأيضاً المساهمة في وضع الأولويات الرئيسة، ودفع المانحين الدوليين سواء الدول أو المنظمات لدعم التنمية في جميع المحافظات اليمنية.

وأوضح السفير أن البرنامج أنجز عدة مراحل من مشروع مطار مأرب، وتم خلال المرحلة الأولى اختيار الموقع بالتعاون مع الحكومة اليمنية والسلطة المحلية في مأرب، وعمل مخطط المشروع والذي تم تصميمه من شركة أمريكية متخصصة في تنفيذ المطارات العالمية، وخلال المرحلة الثانية تم تجهيز وإعداد الموقع والذي تم تسويره بالكامل وجاهز لعملية التنفيذ، وفي المرحلة الثالثة سيتم التوقيع مع الاستشاري وهذا جزء من جودة عمل البرنامج.