الصيعري يناقش تطوير عمل وزارة المغتربين في ميناء الوديعة البري

الأربعاء 30 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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أستقبل صباح اليوم الإربعاء مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري في مكتبة الاستاذ حسين باشراحيل مدير عام مكتب وزارة المغتربين وعضو لجنة استقبال المرحلين

وناقش الاجتماع سبل التعاون وفتح فرع مصغر من مكتب المغتربين بمحافظة حضرموت بالميناء حسب التوجيهات السابقة والمتفق عليها مع وزارة المغتربين لما لها من أهمية بالغة في نفوس المسافرين للاطلاع على اوضاعهم عن قرب اثناء خروجهم وتقديم لهم كل مايمكن .

واكد "الصيعري" انه تم توثيق الخارجين خروج نهائي من العائدين من المملكة من اجل الرفع بهم الى السلطة المحلية المعنية و مكاتب وزارة المغتربين والتنسيق مع جهات الاختصاص وتقيدهم بالاسم واعطاءهم كروت بعد الحصر مسجل فيها كافة المعلومات حسب الجواز ومكان الاقامة في اليمن وارقام الجوالات من أجل دراسة إمكانية صرف قطعة ارض كحد ادنى في المناطق الذي يقصدونها لان الكثير منهم لا توجد لدية قطعة أرض واحدة .

هذا وابدى "الصيعري" استعداده لتذليل كافة الصعاب امام مكتب المغتربين ومساعدتهم اثناء عملية التأسيس لما لها من اهمية بالغة بالميناء .

وخلال القاء اكد "باشراحيل" على العمل لإعادة لجنة استقبال المرحلين وتقديم كل ما كان يقدم لهم سابقا من أعطاهم بمبالغ عينه لايصالهم الى أماكنهم في الداخل اليمني .

وتم مناقشة ضرورة ايجاد الوثائق والاثباتات الرسمية للمرحلين بتنسيق المكتب مع الوزارة وملحقية المغتربين بالسفارة بالرياض وتداول ذلك مع الجهات المختصة بالسفارة والقنصلية ومن ثم مع الجانب السعودي لتنظيمهم في كشوفات بالاسم مع ارفاق جوازات السفر او وثائق السفر الصادرة من سفارتنا بالرياض .