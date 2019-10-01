توجيهات حكومية عاجلة لمحافظي عدن ولحج وشبوة وأبين وحضرموت إجتماع«يمني سعودي»في قلب الرياض والأخيرة تتحدث عن دعماً للشعب اليمني الصيعري يناقش تطوير عمل وزارة المغتربين في ميناء الوديعة البري تشاووش أوغلو للإمارات: لديكم عميل لإسرائيل اسمه دحلان اللواء أمين العكيمي يفتتح أحد المشاريع الاستثمارية في محافظة الجوف ويوجه دعوة لكل رجال المال والاعمال لأول مرة في تاريخ السعودية.. مباراة مصارعة نسائية أمن الدولة السعودي يعلن إجراءات جديدة تجاه الحرس الثوري وحزب الله رسالة خاصة من أمير الكويت إلى أمير قطر بخصوص قضية حساسة جدا عاجل: بيان عسكري اماراتي بخصوص اليمن ”سلمنا عدن ولدينا قوات بديلة محترفة ستحافظ على مكتسباتنا“ تصريحات إباحة في السعودية بخصوص التعارف قبل الزواج
أستقبل صباح اليوم الإربعاء مدير عام ميناء الوديعة البري مطلق الصيعري في مكتبة الاستاذ حسين باشراحيل مدير عام مكتب وزارة المغتربين وعضو لجنة استقبال المرحلين
وناقش الاجتماع سبل التعاون وفتح فرع مصغر من مكتب المغتربين بمحافظة حضرموت بالميناء حسب التوجيهات السابقة والمتفق عليها مع وزارة المغتربين لما لها من أهمية بالغة في نفوس المسافرين للاطلاع على اوضاعهم عن قرب اثناء خروجهم وتقديم لهم كل مايمكن .
واكد "الصيعري" انه تم توثيق الخارجين خروج نهائي من العائدين من المملكة من اجل الرفع بهم الى السلطة المحلية المعنية و مكاتب وزارة المغتربين والتنسيق مع جهات الاختصاص وتقيدهم بالاسم واعطاءهم كروت بعد الحصر مسجل فيها كافة المعلومات حسب الجواز ومكان الاقامة في اليمن وارقام الجوالات من أجل دراسة إمكانية صرف قطعة ارض كحد ادنى في المناطق الذي يقصدونها لان الكثير منهم لا توجد لدية قطعة أرض واحدة .
هذا وابدى "الصيعري" استعداده لتذليل كافة الصعاب امام مكتب المغتربين ومساعدتهم اثناء عملية التأسيس لما لها من اهمية بالغة بالميناء .
وخلال القاء اكد "باشراحيل" على العمل لإعادة لجنة استقبال المرحلين وتقديم كل ما كان يقدم لهم سابقا من أعطاهم بمبالغ عينه لايصالهم الى أماكنهم في الداخل اليمني .
وتم مناقشة ضرورة ايجاد الوثائق والاثباتات الرسمية للمرحلين بتنسيق المكتب مع الوزارة وملحقية المغتربين بالسفارة بالرياض وتداول ذلك مع الجهات المختصة بالسفارة والقنصلية ومن ثم مع الجانب السعودي لتنظيمهم في كشوفات بالاسم مع ارفاق جوازات السفر او وثائق السفر الصادرة من سفارتنا بالرياض .