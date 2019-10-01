تشاووش أوغلو للإمارات: لديكم عميل لإسرائيل اسمه دحلان

الأربعاء 30 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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هاجم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، دولة الإمارات، مشيرا إلى أنها حاولت أن تأتي بالقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بدلا من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقال تشاووش أوغلو، في تصريحات نشرتها قناة الجزيرة الفضائية: "أقول للإمارات إن هناك إرهابيا اسمه محمد دحلان هرب إليكم لأنه عميل لإسرائيل".

وأضاف تشاووش أوغلو: "الإمارات حاولت أن تأتي بدحلان بدلا من محمود عباس، ونحن نعرف جميع هذه الأمور".

وتقول السلطات التركية، إنه توجد أدلة على تورط دحلان في محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو في تركيا عام 2016، من خلال نقل أموال.

واعتقل الأمن التركي، في نيسان/ أبريل الماضي، فلسطينيين، على صلة بمحمد دحلان الذي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت التحقيقات التي بدأت عقب تعقّب اتصالات دحلان مع أفراد يقيمون داخل تركيا، طلب منهما التوجه إلى إسطنبول والعمل في التجسس بتوجيهات منه.