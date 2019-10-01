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اللواء أمين العكيمي يفتتح أحد المشاريع الاستثمارية في محافظة الجوف ويوجه دعوة لكل رجال المال والاعمال

الأربعاء 30 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب
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أكد محافظ محافظة اللواء امين العكيمي أن السلطة المحلية تقدم كافة التسهيلات للاستثمار بالمحافظة وتعمل بكل جهودها على تهيئة الاجواء المناسبة لذلك.

واضاف خلال افتتاحه مصنع النقاء للمياه المعدنية اليوم أن الجوف أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت للاستثمار مشيرا أن المحافظة واعدة بالخيرات وتنعم بالأمن والاستقرار.

ودعا العكيمي التجار ورؤوس الأموال ورجال الأعمال اليمنيين للاستثمار ,في محافظة الجوف , خاصة والمحافظة ستعمل على توفير كل العوامل الملائمة لذلك.

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