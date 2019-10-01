تشاووش أوغلو للإمارات: لديكم عميل لإسرائيل اسمه دحلان اللواء أمين العكيمي يفتتح أحد المشاريع الاستثمارية في محافظة الجوف ويوجه دعوة لكل رجال المال والاعمال لأول مرة في تاريخ السعودية.. مباراة مصارعة نسائية أمن الدولة السعودي يعلن إجراءات جديدة تجاه الحرس الثوري وحزب الله رسالة خاصة من أمير الكويت إلى أمير قطر بخصوص قضية حساسة جدا عاجل: بيان عسكري اماراتي بخصوص اليمن ”سلمنا عدن ولدينا قوات بديلة محترفة ستحافظ على مكتسباتنا“ تصريحات إباحة في السعودية بخصوص التعارف قبل الزواج عاجل: توجيهات رئاسية وحكومية صارمة لمحافظ ”سقطرى“ بخصوص ”التمرد الاماراتي“ في الجزيرة منظمة دولية شهيرة تصل مأرب واللواء سلطان العرادة يناقش معها خططها ومشاريها شاهد.. أول ظهور للوزير ”المقدشي“ بعد ساعات من تعرضه لمحاولة اغتيال متحدثا عن ”موقف السعودية من مخططات الفوضى“
أكد محافظ محافظة اللواء امين العكيمي أن السلطة المحلية تقدم كافة التسهيلات للاستثمار بالمحافظة وتعمل بكل جهودها على تهيئة الاجواء المناسبة لذلك.
واضاف خلال افتتاحه مصنع النقاء للمياه المعدنية اليوم أن الجوف أصبحت مهيأة أكثر من أي وقت للاستثمار مشيرا أن المحافظة واعدة بالخيرات وتنعم بالأمن والاستقرار.
ودعا العكيمي التجار ورؤوس الأموال ورجال الأعمال اليمنيين للاستثمار ,في محافظة الجوف , خاصة والمحافظة ستعمل على توفير كل العوامل الملائمة لذلك.