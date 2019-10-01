عاجل: توجيهات رئاسية وحكومية صارمة لمحافظ ”سقطرى“ بخصوص ”التمرد الاماراتي“ في الجزيرة

الأربعاء 30 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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هاتف رئيس الوزراء معين عبدالملك، الاربعاء 30 اكتوبر/تشرين الأول، محافظ سقطرى رمزي محروس، ووجهه باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة العاصفة المدارية ”كيار“.

وشدد رئيس الوزراء على ”ضرورة رفع درجة الجاهزية والاستعداد وتفعيل عمل لجان الطوارئ والاغاثة، والتركيز على توفير أعلى درجات الحماية للمواطنين لتفادي أي خسائر جراء إعصار كيار“.

وأطلع رئيس الوزراء على خطط الطوارئ والاستعدادات لقيادة السلطة المحلية والتنفيذية بالتنسيق مع الوزارات المختصة للتعاطي مع العاصفة المدارية المرتقبة وتقليل خسائرها إلى الحد الادنى.

ونوه بالجهود المبذولة في اتخاذ إجراءات استباقية قبل اجتياح الاعصار كيار لمحافظة ارخبيل سقطرى.

مواجهة التمرد

كما استمع معين عبدالملك، إلى شرح عن تطورات الوضع الأمني والخدمي في المحافظة وتفويت الفرصة على أية محاولات للعبث بأمن واستقرار سقطرى والسكينة العامة للمجتمع.

وأكد محافظ سقطرى ان السلطة المحلية والتنفيذية وبالتفاف جميع أبناء سقطرى حريصة على صون الأمن والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة، وعدم السماح اطلاقا لاي عناصر خارجة عن النظام والقانون بالعبث.

كما أكد رئيس الوزراء دعم ومساندة الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لكل الإجراءات الرامية للحفاظ على السلم الاجتماعي وامن واستقرار وسلامة المواطنين والحفاظ على مؤسسات الدولة في محافظة ارخبيل سقطرى.

واشاد بما يبديه أبناء سقطرى من تعاون وفاعلية في دعم إجراءات قيادة السلطة المحلية وأجهزة الدولة للحفاظ على الأمن والاستقرار وتفويت الفرصة على أي محاولات لتعكير أجواء الأمن و الاستقرار.

وأشار إلى ان محافظة ارخبيل سقطرى كانت وستظل نموذجا مشرفا للتعايش والتعاطي مع الاختلافات بروح المسؤولية.

وتشهد سقطرى تمردا، مدعوما من الامارات، حيث هاجم العشرات من مؤيدي المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتياً، اليوم الأربعاء، بوابة ديوان محافظة أرخبيل سقطرى في مدينة حديبو، وانشأو خيملت اعتصام امام مقر المحافظ.

وقال مصدر محلي في سقطرى إن أنصار الانتقالي بحماية مسلحة من عناصر الحزام الأمني التابع للإمارات هاجموا مبنى ديوان المحافظة أثناء تواجد المحافظ واللجنة الأمنية.

وأشار إلى أن مسلحين انتشروا في أنحاء مختلفة من المدينة وقطعوا بعض الشوارع بشكل مؤقت وأن الأوضاع لاتزال متوترة حيث تعقد اللجنة الأمنية اجتماعاً لمناقشة التصعيد الإماراتي في الجزيرة.

بدوره، أمهل محافظ سقطرى رمزي محروس مجاميع الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا ساعات لرفع اعتصامهم.

وأكد المحافظ في مذكرة رفعها، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس هادي أنه وجه قوات الجيش برفع الخيام وفتح الطرقات أمام مبنى قيادة المحافظة وإنهاء المظاهر المسلحة.

وأشار إلى أن الاعتصام جاء بعد لقاءات لقيادات الانتقالي مع ممثلين لمؤسسة خليفة الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي.

ودعا المحافظ في مذكرته التحالف إلى تعزيز جهود السلطة المحلية في إنهاء المظاهر المسلحة وعدم السماح بتعطيل مؤسسات الدولة الشرعية.