منظمة دولية شهيرة تصل مأرب واللواء سلطان العرادة يناقش معها خططها ومشاريها

الأربعاء 30 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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استقبل محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم، مدير مكتب منظمة اطباء بلا حدود الهولندية فرانز بوتشر.

حيث اطلع المحافظ على جهود فريق المنظمة في تأسيس مكتبها بمأرب والمشاريع الانسانية التي سيقدمونها للنازحين في المخيمات خاصة في مجال الرعاية الصحية الاولية والامومة والطفولة الى جانب دعم الجوانب الصحية في بعض المنشآت الحكومية بما يساعد في الارتقاء بمستوى القطاع الصحي ومواجهة التحديات في الضغط على الخدمات الصحية المحدودة من قبل المجتمع المضيف والنازحين الذين ماتزال موجاتهم مستمرة حتى اليوم.

كما استمع المحافظ الى تقرير عن نتائج الزيارات لفريق المنظمة الى مخيمات النازحين في مدينة مأرب لتقييم احتياجاتهم، حيث اشار الى الاحتياجات الكبيرة للنازحين في المخيمات والتي لا تعتبر خارج اختصاص وقدرة المنظمة في تلبيتها وفي مقدمتها احتياجات الصرف الصحي، والتي تؤثر على صحة النازحين، لكنه نوه الى ان المنظمة ستعمل على التنسيق مع المنظمات الاخرى المتخصصة من اجل الاستجابة لاكبر عدد من الاحتياجات.

واشار العرادة الى التحديات التي فرضتها الموجات الكبيرة من النازحين التي استقبلتها محافظة مأرب من مختلف محافظات الجمهورية ومازالت مستمرة، والاعباء التي تتحملها السلطة المحلية من اجل توفير الحد الادنى من الاستجابة للاحتياجات الاساسية في مجالات الايواء والاغاثة والصحة والتعليم والمياه والحماية والدمج المجتمعي وغيرها، في ظل امكانات محدودة وبنى تحتية لهذه الخدمات كانت ضعيفة من قبل الم تكن منعدمة في بعضها.

حضر اللقاء وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح، و مستشار المحافظ لشئون التنمية الإدارية الدكتور مسلي بحيبح.