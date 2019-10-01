الشرعية بمحافظة شبوة تحتفل بتخرج دفعات جديدة احترافية ومتخصصة في مجال الامن

الأربعاء 30 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 223

احتفت قيادة قوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة، اليوم، بتخرج دفعة جديدة قوامها 500 جندي مستجد، بعد تلقيهم التدريب والتأهيل اللازم طوال ستين يوما حول برامج المهارات القتالية وكيفية تنفيذ المهام الأمنية ميدانياً.

ورحب وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، بتخرج هذه الدفعة من قوات الأمن الخاصة، معرباً عن اعتزازه بتواصل برامج التدريب والإعداد القتالي لمنتسبي الأمن، منوهاً بأهمية إعادة تشكيلها وتأهيلها من جديد وبناء قدراتها البشرية بالاعتماد على الطاقات الشبابية الحية.

وأكد أن الدفعة الأمنية المتخرجة تمثل إضافة نوعية قوية لعمل الوحدات والأجهزة الأمنية والعسكرية المتخصصة في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب بمحافظة شبوة .

. مشيداً بدور المؤسسة الأمنية في محاربة الخارجين عن النظام والقانون وحماية مؤسسات الدولة الشرعية والدستورية في شبوة، كما نوه بآليات توزيع القوات الأمنية وإعادة انتشارها في مختلف مديريات محافظة شبوة للمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار.

وفي الحفل الذي حضره مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد عوض الدحبول، ومدير قوات الأمن الخاصة في شبوة العميد عبدربه لعكب وقائد اللواء 21 ميكا جحدل حنش، استعرضت سرايا الدفعة الأمنية، المهارات الميدانية النوعية التي تلقتها أثناء التدريب، والتي عكست لياقتها البدنية ومعنوياتها وقدراتها القتالية العالية التي تؤهلها للقيام بالمهام الأمنية الموكلة إليها على أكمل وجه.