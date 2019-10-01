تعزية رئاسية في رحيل أحد رموز الفن في اليمن

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بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة الفنان الكبير عبدالكريم توفيق الذي وافاه الأجل اليوم بمحافظة عدن عقب معاناة مع المرض.
وأشار الرئيس في برقيته إلى مناقب ومآثر الفقيد طوال مشوار حياته الحافل بالعطاء والأعمال الفنية المميزه والمتنوعة،.
وقال رئيس الجمهورية: بوفاة الفنان عبدالكريم توفيق، فقد الوسط الفني والوطن بشكل عام أحد أبرز رموزه الفنية التي كان له دور بارز في تجسيد رسالة الفن اليمني الاصيل.. معبراً عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم .. مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.