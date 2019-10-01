السودان تعلن رسميا بدء الانسحاب التدريجي لقواتها من اليمن وتكشف عن عودة 10 الف جندي

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كشف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو، عن عودة ”عشرة” آلاف جندي سوداني من اليمن.
وقال ”دقلو“ في الاجتماع الثلاثي لـ”السيادي”، ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، بالقصر الرئاسي، أنّ ”عشرة آلاف من قواته انتهت مدتهم باليمن، وعادوا إلى البلاد“.
وأكّد بأنّه لن يرسل قواتٍ بديلة عنهم الى اليمن، لافتا الى إنّ ”الانسحاب التدريجي لقواته من اليمن قد بدأ فعليًا”.