امهال الانتقالي ساعات فقط وتوجيهات صارمة للجيش ومذكرة عاجلة الى هادي

الأربعاء 30 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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امهل محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس مجاميع مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتيا ساعات لرفع اعتصامهم.

وأكد المحافظ في مذكرة رفعها، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس هادي أنه وجه قوات الجيش برفع الخيام وفتح الطرقات أمام مبنى قيادة المحافظة وإنهاء المظاهر المسلحة.

وأشار إلى أن الاعتصام جاء بعد لقاءات لقيادات الانتقالي مع ممثلين لمؤسسة خليفة الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي.

ودعا المحافظ في مذكرته التحالف إلى تعزيز جهود السلطة المحلية في إنهاء المظاهر المسلحة وعدم السماح بتعطيل مؤسسات الدولة الشرعية.

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