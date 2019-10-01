احتفالات الحوثي بـ”المولد النبوي“.. استغلال سياسي ونهب لأموال الشعب امهال الانتقالي ساعات فقط وتوجيهات صارمة للجيش ومذكرة عاجلة الى هادي هلاك قيادي حوثي بارز في انفجار غامض .. عليه حكم بالاعدام ومتهم بارتكاب جرائم قتل بشعة عاجل.. تفاصيل وساطة دولية تقودها باكستان بين السعودية و المليشيات الحوثية بصنعاء محمد بن راشد يوجه طلبا خاصا لكل مواطني الإمارات أبرز 20 بندا في اتفاق الرياض .. المسئولون الذين سيتم الاطاحة بهم ومصير القوات في عدن واللواء الوحيد الذي سيبقى وأول قرار سيتخذه هادي وبنود أخرى خطيرة تصعيد اماراتي خطير وحشد مسلح واستهداف لأبرز رجالات الشرعية ومصادر تكشف ما يحدث امريكا تعترف رسميا وتكشف عن ضغوط على السعودية واتفاق مع الحوثيين هادي وجها لوجه مع عيدروس لأول مرة والمعدات السعودية الثقيلة تتدفق على عدن.. مصادر تكشف عن أبرز من سيحضر مراسم التوقيع غدا هل سلمت الامارات احدى أهم وأكبر الجزر اليمنية لـ طارق عفاش وماذا قال الأخير؟
امهل محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس مجاميع مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم إماراتيا ساعات لرفع اعتصامهم.
وأكد المحافظ في مذكرة رفعها، اليوم الأربعاء، إلى الرئيس هادي أنه وجه قوات الجيش برفع الخيام وفتح الطرقات أمام مبنى قيادة المحافظة وإنهاء المظاهر المسلحة.
وأشار إلى أن الاعتصام جاء بعد لقاءات لقيادات الانتقالي مع ممثلين لمؤسسة خليفة الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي.
ودعا المحافظ في مذكرته التحالف إلى تعزيز جهود السلطة المحلية في إنهاء المظاهر المسلحة وعدم السماح بتعطيل مؤسسات الدولة الشرعية.