هلاك قيادي حوثي بارز في انفجار غامض .. عليه حكم بالاعدام ومتهم بارتكاب جرائم قتل بشعة

الأربعاء 30 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر محلية اليوم الاربعاء بمقتل قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه في انفجار عبوة ناسفة - على الارجح- بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)

واكدت المصادر لمأرب برس مقتل الشيخ احمد عبدالقوي عبدالقوي الحميقاني المعين من قبل الحوثيين مديراً لمديرية الزاهر أل حميقان مع اثنين من مرافقيه ، واصابة آخرين في انفجار عبوة ناسفة في الطريق الدائري بمدينة البيضاء ظهر اليوم.

وبحسب المصادر فان القتيل عليه حكم قضائي نهائي بات بالاعدام في قضية قتل سابقة وظل - قبل انقلاب الحوثي- فار لعدة سنوات ثم انضم للحوثيين وعينوه مديراً للمديرية.

كما سبق وان قتل افرادا في عائلته.

ولا يعرف الجهة التي استهدفت الشيخ المتحوث احمد الحميقاني.