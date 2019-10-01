هلاك قيادي حوثي بارز في انفجار غامض .. عليه حكم بالاعدام ومتهم بارتكاب جرائم قتل بشعة

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افادت مصادر محلية اليوم الاربعاء بمقتل قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه في انفجار عبوة ناسفة - على الارجح- بمحافظة البيضاء (وسط اليمن)
واكدت المصادر لمأرب برس مقتل الشيخ احمد عبدالقوي عبدالقوي الحميقاني المعين من قبل الحوثيين مديراً لمديرية الزاهر أل حميقان مع اثنين من مرافقيه ، واصابة آخرين في انفجار عبوة ناسفة في الطريق الدائري بمدينة البيضاء ظهر اليوم.
وبحسب المصادر فان القتيل عليه حكم قضائي نهائي بات بالاعدام في قضية قتل سابقة وظل - قبل انقلاب الحوثي- فار لعدة سنوات ثم انضم للحوثيين وعينوه مديراً للمديرية.
كما سبق وان قتل افرادا في عائلته.
ولا يعرف الجهة التي استهدفت الشيخ المتحوث احمد الحميقاني.