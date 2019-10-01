محمد بن راشد يوجه طلبا خاصا لكل مواطني الإمارات

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نشر الشيخ محمد بن زايد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، عبر حسابه على التويتر، فيديو بمناسبة يوم الوحدة، وعلّق على الفيديو، داعيا الإماراتيين لرفع علم الإمارات تعبيرا عن وحدة المصير والانتماء.
وجاء في التغريدة: "الإخوة والأخوات.. يحتفل شعب الامارات في ٣ نوفمبر برمز اتحاده ووحدته وسيادته ..نحتفل بعلم دولة الامارات ... أدعو جميع مؤسساتنا ووزاراتنا وهيئاتنا ومدارسنا لرفعه في الساعة ١١ صباحا في ذلك اليوم ..نرفعه معا تعبيراً عن مصيرنا الواحد وانتمائنا الخالد لدولة الامارات العربية المتحدة".
وتجري أحداث اليوم الوطني في جميع أنحاء الإمارات في كل عام، ومعظم المواطنين يكونون في إجازة لمدة أربعة أيام متتالية، وتضاء السماء بعروض من الألعاب النارية والرقص وعروض السيارات الشائعة، كما يتم إنشاء قرى للتراث في جميع أنحاء البلاد ليتذكروا الطرق التقليدية خلال ذلك الوقت، كما تقام الحفلات والمسيرات والمعارض واحتفاليات في كل ركن من أركان الدولة.