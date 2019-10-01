عاجل .. تصعيد اماراتي خطير وحشد مسلح واستهداف لأبرز رجالات الشرعية ومصادر تكشف ما يحدث

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كشفت مصادر محلية اليوم الاربعاء عن تصعيد اماراتي خطير في محافظة ارخبيل سقطرى قبيل ساعات فقط من التوقيع على اتفاق الرياض المرتقب.
وقالت المصادر لمأرب برس ان مجاميع بينها عناصر مسلحة من ما يسمى المجلس الانتقالي في سقطرى قامت اليوم بنصب خيام امام بوابة ديوان محافظة أرخبيل سقطرى مطالبة بإقالة محافظ المحافظة التي قالوا انه يعرقل اعمال الامارات في سقطرى.
واوضحت المصادر ان هذه الخطوة جاءت بعد اجتماع عقد يوم امس في مجلس علي عيسى عفرار احد مندوبي مؤسسة خليفة بن زايد في سقطرى تم فيها توزيع مبالغ طائلة على قيادات المجلس الانتقالي ووجاهات المناطق للحشد والاعتصام امام بوابة ديوان محافظة أرخبيل سقطرى.
وبحسب المصادر ، قامت مليشيات الحزام الامني التابعة للانتقالي المدعوم اماراتيا بقطع مداخل شارع عشرين المؤدي لمبنى ديوان المحافظة في ظل وجود قوات عسكرية تابعة للواء الأول مشاه بحري امام وحول ديوان المحافظة تحسبا لأي خطوات تصعيدية من قبل الانتقالي.
بالتزامن عقد محافظ المحافظ رمزي محروس اجتماعا باللجنة الأمنية بالمحافظة للتعامل مع الوضع الحالي.
وسبق ان اخرج الانتقالي مظاهرات سابقة مؤيدة للامارات وتدخلها في سقطرى ومطالبة برحيل المحافظ محروس.